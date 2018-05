Streppel over missen play-offfinale: "Ongelooflijk zuur"

"Ongelooflijk zuur en ongelooflijk zonde." Dat zegt trainer Jurgen Streppel van SC Heerenveen over het niet behalen van de finale van de play-offs om Europees voetbal. Na de 4-3 overwinning in de eerste wedstrijd tegen FC Utrecht, ging Heerenveen zaterdagavond in het tweede duel met 2-1 onderuit tegen de Domstedelingen. Die gaan nu op basis van uitdoelpunten naar de finale, waarin Vitesse de tegenstander is.

"We hadden na de eerste wedstrijd op een grotere voorsprong moeten staan. Dat gebeurde niet, dus dan weet je dat één doelpunt fataal kan zijn", aldus Streppel. "De eerste de beste kans (voor FC Utrecht, red.) zat er ook gelijk in. De verdediging was niet helemaal goed, we gingen te snel naar de grond, en dan kom je met 1-0 achter."

Achterstand

Die achterstand werd nog groter in de tweede helft, toen Mark van der Maarel de score voor FC Utrecht verdubbelde. Heerenveenspeler Marco Rojas bracht het verschil later terug tot één doelpunt, maar dat was nog altijd te weinig voor de finale.

De Friezen hadden een tweede goal nodig en gingen tot het einde van de wedstrijd vol in de aanval, maar zonder resultaat. Streppel kijkt dan ook met gemengde gevoelens terug op het duel. "We waren dichtbij. Ik heb de jongens ook een compliment gemaakt, omdat ze hebben gestreden tot de laatste snik."

Ofskied

Voor Jurgen Streppel zit de tijd bij SC Heerenveen erop. Na twee jaar neemt de trainer met een trots gevoel afscheid van de club. "Ik kijk op twee hele mooie seizoenen terug. We hebben in twee jaar tijd met zijn allen de doelstelling behaald: de play-offs. Dan wil je die winnen ook. Dat doet pijn, dat is vervelend. Maar ik ben trots dat ik hier heb mogen werken."