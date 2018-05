Geen play-offfinale SC Heerenveen na verlies in Utrecht

SC Heerenveen is er zaterdagavond niet in geslaagd de finale van de play-offs om Europees voetbal te halen. Na de overwinning in de eerste wedstrijd (4-3), ging de ploeg van trainer Jurgen Streppel in het tweede duel onderuit in Utrecht (2-1). Op basis van uitdoelpunten gaan de Domstedelingen naar de finale, waarin Vitesse de tegenstander is.

Het eerste gevaar van de wedstrijd kwam al na drie minuten spelen van de voet van Arber Zeneli, maar de Kosovaar schoot de bal over de goal van Utrecht-keeper David Jensen. Halverwege de eerste helft was verdediger en oud-Utrechtspeler Dave Bulthuis dicht bij een treffer, maar zijn kopbal ging net naast.

Even later kreeg Heerenveen een domper te verwerken toen doelman Martin Hansen ongelukkig op de grond terecht kwam na een botsing met Sean Klaiber. De Deense keeper kon niet verder en werd vervangen door Wouter van der Steen.

Een nieuwe domper gebeurde vijf minuten voor de rust. Rico Strieder haalde van net buiten het zestienmetergebied uit, zag de bal achter Van der Steen in de goal verdwijnen en zette daarmee Heerenveen op een 1-0 achterstand.

Geen gelijkmaker

Na de thee kwam het er nog minder uit te zien voor Heerenveen toen Mark van der Maarel de score verdubbelde. Deze stand betekende uitschakeling voor Heerenveen, en dus moest de achtervolging worden ingezet. Marco Rojas, ingevallen voor Pelle van Amersfoort, bracht het verschil terug tot een doelpunt, maar dat was nog steeds te weinig om de finale van de play-offs te halen.

Heerenveen had een tweede doelpunt nodig en ging vol op de aanval spelen. Invaller Jizz Hornkamp was dichtbij, maar zag dat zijn kopbal werd gekeerd door Jensen. Heerenveen zette nog wel aan, maar kon niet voorkomen dat uitschakeling in de play-offs een feit werd.

FC Utrecht - SC Heerenveen 2-1 (1-0). 39. Rico Strieder 1-0, 58. Mark van der Maarel 2-0, 78. Rojas 2-1. Gele kaarten: Sander van de Streek, Willem Janssen, Ramon Leeuwin (FC Utrecht), Denzel Dumfries (SC Heerenveen).

Opstelling SC Hearrenfean: Hansen (28. Van der Steen); Dumfries, Høegh, Bulthuis, Pierie; Thorsby, Van Amersfoort (72. Rojas), Kobayashi (63. Hornkamp); Ghoochannejhad, Veerman, Zeneli.