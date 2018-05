De brandweer van Burgum en Grou is zaterdagavond met boten naar een brand op een woonboot in Earnewâld gevaren. Op de woonboot waren meerdere mensen aanwezig, maar die zijn inmiddels allemaal van boord gehaald, laat de brandweer weten. Wel moest een persoon door ambulancepersoneel worden nagekeken, omdat deze rook had ingeademd.

Op de woonboot was geen gasaansluiting aanwezig, maar lagen wel gasflessen. De brandweer was daarom extra alert.