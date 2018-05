SCO wint van Groen Geel en houdt kans op kampioenschap

De korfballers van SCO hebben goede zaken gedaan in de strijd om het kampioenschap in de hoofdklasse A. Na het verlies vorige week tegen Avanti/Flexcom (20-15), was de ploeg uit Oldeholtpade wel te sterk voor Groen Geel uit Wormer. In de sporthal in Wolvega werd het 18-16 voor het team van trainer Aegle Frieswijk.

SCO staat, met nog twee wedstrijden te gaan en negentien punten, op de derde plaats. Avanti uit Pijnacker staat tweede en heeft evenveel punten als SCO. Koploper Tempo uit Alphen aan den Rijn heeft twee punten meer dan SCO en Avanti.

Op 26 mei speelt SCO thuis tegen Oost-Arnhem en op 3 juni uit tegen HKV/Ons Eibernest.