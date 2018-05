Sander Arends uit Leeuwarden heeft zaterdag met zijn Canadese tennispartner Adil Shamasdin het challengertoernooi in het Portugese Braga gewonnen. Arends en Shamasdin waren in de finale in twee sets te sterk voor Ariel Behar en Miguel-Angel Reyes-Varela.

Arends en Shamasdin waren al binnen een uur klaar met Behar en Reyes-Varela. De eerste set eindigde met 6-2 en de tweede set ging met 6-1 naar het Fries-Canadese duo.

Door deze overwinning staat Arends nu 68e op de wereldranglijst.