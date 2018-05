Nationale skeelertitels voor Groenewoud en Kamminga

Marijke Groenewoud en Manon Kamminga hebben zaterdag in Heerde bij de Nederlandse kampioenschappen skeeleren beide een nationale titel veroverd. Groenewoud, afkomstig uit Hallum, was op dit onderdeel 'one lap' te sterk voor Elisa Dul en Maya de Jong, die respectievelijk zilver en brons voor hun rekening namen.

Goud was er ook voor Kamminga. De sportster uit Haulerwijk was de beste op de puntenkoers. Ze bleef op dat onderdeel onder andere Gerline Crediet en Elsemieke van Maaren, de uiteindelijke nummers twee en drie, voor.