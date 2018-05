Johannes Meeter schrijft Lemmer Ahoy 2018 op zijn naam

Schipper Johannes Meeter heeft zaterdagmiddag met het schip It Doarp Huzum het algemeen klassement van Lemmer Ahoy 2018 gewonnen. De 46-jarige schipper was op het water bij Lemmer onder andere Ulbe Zwaga en Douwe Visser te snel af. Zwaga werd met De Waaksdom tweede, terwijl Visser met It Doarp Grou op de derde plaats eindigde.

Lemmer Ahoy is een zeilevenement van drie dagen en begon donderdag op Hemelvaartsdag. De wedstrijden die hier worden afgewerkt, worden wel gezien als de eerste serieuze krachtmetingen van het seizoen tussen schippers van zowel de SKS als de IFKS.

Meer over Lemmer Ahoy 2018 maandag in Fryslân Hjoed, op Omrop Fryslân televisie.