Harkemase Boys en 'keeper' Beimers verliezen van Almere City

Harkemase Boys heeft zaterdagmiddag op sportpark De Bosk gelijkgespeeld tegen Jong Almere City (1-1). Beide doelpunten vielen voor de rust en kwamen van de voet van de bezoekende club. Harkemase Boys speelde de wedstrijd uit met speler Berwout Beimers op de goal.

Halverwege de eerste helft kwam Harkemase Boys op voorsprong door een eigen doelpunt van Tarik Evre. De speler van Almere City werkte een voorzet van Dennis van Duinen achter zijn eigen keeper. Lang duurde die vreugde niet, want een paar minuten later zette Khalid Tadmine van de bezoekers de gelijkmaker op het scorebord.

Keeper Beimers

In de tweede helft vielen geen doelpunten meer, waardoor beide ploegen op de ranglijst een punt mochten bijschrijven. Opvallend was nog dat Harkemase Boys-keeper Jouke Bosje, die zijn debuut maakte onder de lat, in de eindfase niet verder kon. Trainer Henk Herder had al driemaal gewisseld, waarna Beimers de keeperswanten aandeed.

Volgende week zaterdag speelt Harkemase Boys uit tegen VVOG.

Harkemase Boys - Jong Almere City 1-1 (1-1). 18. Tarik Evre (e.d.) 1-0, 22. Khalid Tadmine 1-1.