ONS Sneek na gelijkspel bij ODIN'59 nog niet veilig

ONS Sneek heeft zaterdagmiddag gelijkgespeeld op bezoek bij ODIN'59 (2-2). De Snekers zijn daarmee niet zeker van handhaving. De ploeg van trainer Chris de Wagt kon zich bij een overwinning veiligstellen, maar was daarbij ook nog afhankelijk van wat directe concurrent Capelle deed tegen Jong FC Twente (1-1). Het verschil is met nog twee wedstrijden te gaan vijf punten tussen ONS Sneek en Capelle.

In deze belangrijke wedstrijd kwam ONS Sneek, ruim tien minuten voor de rust, op sportpark Assumburg op achterstand door een doelpunt van Jurjen Dikker. Lang kon ODIN'59 niet genieten van die voorsprong, want vijf minuten later bracht Genridge Prijor na een knappe solo de stand weer in evenwicht.

Gelijkspel

Na de rust ging ONS Sneek op jacht naar een voorsprong, en die kwam er. Halverwege de tweede helft zette Serge Fatima de Snekers aan de leiding. Diezelfde Fatima was even later met een kopbal dicht bij zijn tweede goal van de middag, maar die ging er niet in. Een kwartier later was het aan de andere kant wel raak. Milo Cremers zette de gelijkmaker op het scorebord.

Volgende week zaterdag speelt ONS Sneek thuis tegen Spakenburg

ODIN'59 - ONS Sneek 2-2 (1-1). 33. Jurjen Dikker 1-0, 38. Genridge Prijor 1-1, 64. Serge Fatima 1-2, 77. Milo Cremers 2-2.