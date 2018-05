Marit Bouwmeester is zaterdagmiddag in het Franse La Rochelle Europees kampioen geworden in de Laser Radial-klasse. De 29-jarige zeilster uit Warten werd in de laatste race van het kampioenschap zesde en dat was goed genoeg voor haar tweede Europese titel op rij.

"Een Europese titel erbij is altijd goed." - Marit Bouwmeester