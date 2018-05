Na vier edities vindt er dit jaar geen districtskampioenschap tijdrijden plaats op woensdag 30 mei in Nieuwehorne. De Stichting Wielerpromotie Olympia (S.W.P.O) kan de boel organisatorisch niet voor elkaar krijgen. De organisatie is nu in handen van Cycle Sport Groningen. Die organiseert de wedstrijd op donderdag 7 juni in het Drentse Zeijen.