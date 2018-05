Het combinatieteam Aengwirden/Tromp met twaalf teamleden uit Heerenveen, Leiden en Hilversum heeft zaterdag de 33ste editie van de elfstedenroeimarathon gewonnen. Zij waren ruim een minuut sneller dan de nummer twee, Gyas uit Groningen.

De start van de 210 kilometer lange roeiwedstrijd was vrijdagavond om 20.00 uur in de Prinsentuin in Leeuwarden en de winnaars kwamen 's middags net na 13.00 uur over de finish bij De Froskepôle. Er deden 97 teams uit binnen- en buitenland mee.