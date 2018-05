Honderden deelnemers aan de elfstedenwandeltocht komen zaterdag aan in het centrum van Leeuwarden. De finish is bij schouwburg De Harmonie. Dinsdag begonnen de wandelaars aan de tocht over ruim tweehonderd kilometer. Er was ook nog een driedaagse versie en sommige mensen liepen één dag mee. Veel uitvallers waren er niet en het mooie weer heeft daar flink aan bijgedragen.