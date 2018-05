Vier paarden afgemaakt vanwege besmettelijk rhinovirus

Een besmettelijk paardenvirus grijpt om zich heen in het zuiden van de provincie. Vorige week werd bekend dat bij een paardenkliniek in Oldeholtpade het zogeheten rhinovirus was uitgebroken. Intussen is duidelijk geworden dat ook een manege in de buurt en twee particuliere paardenhouders zijn besmet. In totaal vier paarden zijn afgemaakt, omdat ze verlammingsverschijnselen hadden. De kliniek wordt momenteel schoongemaakt en de paarden zijn in quarantaine ondergebracht in een voorziening van de provincie. Voor mensen is het virus onschadelijk.

Veearts Marco de Bruijn denkt dat het dieptepunt is bereikt en dat de situatie onder controle is. Hij zegt er wel bij dat vaccinatie van de paarden belangrijk is en hoopt dat eigenaars van het belang daarvan zijn overtuigd. Komende woensdagavond is er een informatiebijeenkomst in het Van der Valkhotel in Wolvega.