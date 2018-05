Op zoek naar de wolf met Roel Vriesema van Staatsbosbeheer

De zuidoosthoek van Fryslân is een ideaal gebied voor de wolf. Er is open veld om te jagen en er zijn voldoende schuilplaatsen. Dat zegt Roel Vriesema van Staatsbosbeheer. Halverwege april werd in dit gebied mogelijk een wolf gesignaleerd. Bovendien waren er zeven schapen doodgebeten in de omgeving. Of het echt om een wolf ging, zal maandag bekend worden, als de uitslag van het DNA-onderzoek er is.

Na meldingen in Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht en Limburg lijkt het erop dat de wolf nu ook Fryslân heeft bereikt. Het gaat tot nu toe alleen nog om solitaire wolven; er zijn nog geen roedels in Nederland.

Zondag in het radioprogramma Buro de Vries tussen 11.00 en 12.00 een uitgebreid verslag van de zoektocht naar de wolf. Verslaggever Geartsje de Vries ging met Roel Vriesema van Staatsbosbeheer het gebied in, in de hoop sporen van een wolf te vinden.