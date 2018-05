Vrijwilligers helpen massaal bij opruimen At the Watergate

"Na een lekker etentje blijf je altijd met de afwas zitten." Dat zei zaterdagmorgen artistiek directeur Ben van der Knaap van At the Watergate tegen de tientallen vrijwilligers die zich hadden verzameld bij het Bogerman College in Sneek. Binnen stonden duizenden bedden, die eigenlijk allemaal zaterdag moeten worden opgeruimd. Of in elk geval voor maandag, want dan beginnen de examens.

Een monsterklus die de organisatie zonder vrijwilligers niet zou kunnen klaren. Daarom kwamen ze vrijdag met een noodoproep om hulp en die heeft geholpen. Met man en macht wordt momenteel het Bogerman leeggehaald, waarna de ploeg ook nog aan de slag zal op een andere school. Daar staan nog eens duizenden bedden.