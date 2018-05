FOTO: Oldtimers Elfstedentocht op Zaailand in Leeuwarden

In Wijckel is zaterdagmorgen de 33e editie van de Elfsteden Rally voor oldtimers van start gegaan. De route ging natuurlijk ook door Leeuwarden. Vanwege Culturele Hoofdstad was de stimpelpost deze keer niet op industrieterrein De Hemrik, maar op het Zaailand in de binnenstad van Leeuwarden. Aan de tocht doen 600 deelnemers mee: 400 auto's en 200 motoren. De oldtimers zijn allemaal van voor 1950.

De organisatie van de Elfsteden Rally is in handen van de Stichting Friese Oldtimer. Wethouder Friso Douwstra heeft in Leeuwarden de stempels uitgedeeld aan de deelnemers. De klassieke auto's en motoren worden tussen 15.30 en 19.00 uur verwacht bij de finish in Sloten.