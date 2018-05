Politie Leeuwarden houdt agressieve en dronken mensen aan

De politie in Leeuwarden moest vrijdagnacht weer diverse keren in actie komen vanwege dronken en agressieve mensen in de stad. Een 33-jarige inwoner van Purmerend werd aangesproken door de politie, omdat hij door de Oude Doelesteeg fietste. In die zone geldt een fietsverbod. De man, die bij de politie bekend staat als drugsdealer, ging meteen door het lint. Hij werd daarop aangehouden en kreeg proces-verbaal.

Op het Ruiterskwartier zijn twee inwoners van Leeuwarden van 18 en 45 jaar aangehouden voor het beledigen van agenten.

Dronken

Een 13-jarig meisje uit Leeuwarden werd in het Vosseparkje aangehouden, omdat ze alcohol had gedronken. Ze kreeg proces-verbaal en er is een zorgmelding gemaakt. Op het NS-station heeft de politie een 65-jarige inwoner van de gemeente Súdwest-Fryslân aangehouden, omdat hij dronken was en de openbare orde verstoorde. Ook hij heeft hij proces-verbaal gekregen.