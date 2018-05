Politiehond vist jonge inbreker uit bosjes in Drachten

Een politiehond heeft vrijdagnacht een jonge inbreker uit de bosjes gevist in Drachten. De 17-jarige verdachte had ingebroken bij een brillenwinkel aan de Noorderbuurt in Drachten, maar werd betrapt door de politie toen hij op het dak van de winkel liep. Hij ging ervandoor en verstopte zich.

Intussen vond de politie vlakbij de opticien een portemonnee met het identiteitsbewijs van de inbreker én een brillenkoker uit de winkel. De politiehond kwam de jongen snel op het spoor, maar die wilde naar meerdere waarschuwingen niet uit de bosjes komen. Daarop werd de hond op hem afgestuurd.

Bij de aanhouding werd de verdachte gebeten door de hond. De jongen is door ambulancepersoneel behandeld aan zijn verwondingen. Daarna is hij overgebracht naar het politiebureau in Leeuwarden voor verhoor en onderzoek. De eigenaar van de winkel heeft aangifte gedaan van inbraak.