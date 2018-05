Sneek denkt na over jaarlijks vervolg At the Watergate

Het muziekfestival At the Watergate in Sneek krijgt mogelijk een jaarlijks vervolg. Dat zou dan een kleinschaliger concours of festival zijn, voor kinderen die op school muziekles krijgen. Dat meldt de organisatie van At the Watergate. Prominenten in het Friese cultuuronderwijs hebben een intentieverklaring getekend voor een programma dat initiatieven in het muziekonderwijs moet stimuleren.

Volgens de organisatie is het festival het grootste internationale evenement van Culturele Hoofdstad. Er deden in totaal 6.000 muzikanten aan mee uit meer dan 20 verschillende landen. De organisatie schat in, dat er zo'n 55.000 bezoekers zijn geweest. Van tevoren werd gehoopt op 60.000 mensen. Festivaldirecteur Lieuwe Toren: "Op allerlei manieren zijn er contacten gelegd; zoals tussen landen, deelnemers, medewerkers en vrijwilligers en de podia in de verschillende plaatsen. At the Watergate heeft andermaal aangetoond dat muziek verbindt en tevens een streep gezet onder de organisatiekracht, ambitie en het gezonde culturele klimaat van Súdwest-Fryslân."

Instrumentenfonds

De organisatie is ervan overtuigd, dat er door het festival meer aandacht zal komen voor muziek in het reguliere onderwijs. Om dat te stimuleren is er een instrumentenfonds in het leven geroepen. Scholen kunnen daar gebruik van maken.

Sofia

At the Watergate in Sneek is geen losstaand evenement. Het is de dertiende editie van het Europese jeugd-muziekfestival EYMF (European Youth Music Festival). Het is vrijdagavond afgesloten met een concert voor de deelnemende muzikanten. De volgende editie van het festival is in de Bulgaarse stad Sofia.