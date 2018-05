Marit Bouwmeester uit Warten heeft op het EK Laser Radial-zeilen in het Franse La Rochelle haar voorsprong op de concurrentie uitgebreid. De koploper van het klassement werd vrijdag in haar races eerste en tweede. Maxime Jonker, de nummer twee in het klassement, had vrijdag een mindere race, waar ze 13e in werd. De andere race won ze wel.

Zaterdag is de laatste dag van het EK.