Drachtster Boys verliest eerste finalewedstrijd van Pernis

De zaalvoetbalvrouwen van Drachtster Boys zijn de finales om het kampioenschap van Nederland begonnen met een verlies. In de uitwedstrijd bij Pernis ging de ploeg van Symen Abe Hoekstra met 4-2 onderuit.

In Schiedam stond de thuisclub na de eerste helft al op een 2-0 voorsprong. Na de rust scoorden de Drachtsters wel twee keer, maar dat deed Pernis ook.

Als Drachtster Boys haar titel wil prolongeren, dan moet de ploeg nu twee keer winnen. Volgende week vrijdag staan beide ploegen in Drachten tegenover elkaar. Lukt het Drachtster Boys dan om te winnen, dan volgt een week later in Drachten de beslissende derde wedstrijd.