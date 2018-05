''Meiden van de Wielenpôlle'' laten twee kanten zien

Het terrein van de brandweer en een bontgekleurde caravan vormen het decor voor het theaterstuk 'De Meiden van de Wielenpôlle'. Christina (10), Cynthia (11), Jessica (20), Joline (17), Myrthe (13) en Sanne (14) laten op muziek en met behulp van onder andere paraplu's en bokshandschoenen zien dat jonge vrouwen zowel een harde als een zachte kant hebben.

Adje Lambertz

Het theaterstuk is een onderdeel van het LF2018-project Adje Lambertsz. Onder regie van theatermakers maken jongeren uit wijken en dorpen in de gemeente Leeuwarden een eigen stuk met een caravan als bindende factor.

Theatermaker Lisa Groot Haar is opgegroeid in Leeuwarden. Ze wilde graag een stuk maken met jongeren uit de Wielenpôlle. ''Ik was er nog nooit geweest, maar ik had wel gehoord dat er een grote sociale samenhang is in de wijk. Het thema van Culturele Hoofdstad is mienskip, en ik dacht meteen: waar vind je meer mienskip dan hier, in de Wielenpôlle?''

Allemaal Wielenpôlle-meisjes

Alleen meisjes uit de Wielenpôlle hebben zich opgegeven voor het theaterstuk. Tijdens de eerste bijeenkomst hebben ze meteen aangegeven dat ze zowel een lieve als een stoere kant in zich hebben, en dat ze graag met alleen meisjes dit stuk wilden maken.

De jongedames hebben drie maanden geoefend. De caravan hebben ze naar eigen smaak in allerlei kleuren geverfd, waarbij de ene kant het zachte karakter en de andere kant het harde karakter uitbeeldt.

Buurthuis Kobbekooi

Het theaterstuk wordt zaterdag- en zondagmiddag opgevoerd achter buurthuis Kobbekooi in de Wielenpôlle.