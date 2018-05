Startschot vanavond voor 33e roei-elfstedentocht

De 33e editie van de roei-elfstedentocht is vrijdagavond van start gegaan. In de Prinsetuin in Leeuwarden werd om 20.00 uur het startschot gegeven door Wiebe Wieling, voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden.

97 teams

De marathon over 210 kilometer telt dit jaar 97 teams uit binnen- en buitenland. De teams roeien de hele nacht door, en de organisatie verwacht dat de eerste teams zaterdagmiddag om ongeveer 13.00 uur weer in Leeuwarden arriveren.

Track & trace

Een groot aantal teams kan dit jaar via track & trace online worden gevolgd. Ploeggenoten, toeschouwers en thuisblijvers kunnen zo op ieder moment zien wat de positie en snelheid van hun team is.