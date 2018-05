Autocoureur Nyck de Vries mag zaterdag vanaf de voorste rij starten in de Formule 2 race in Barcelona. De Uitwellingergaaster werd vrijdag bij de kwalificatierace tweede. Alleen de Thai Alexander Albon deed het beter.

Het is de beste kwalificatie van De Vries tot nu toe in de Formule 2.

Het circuit van Barcelona-Catalunya is het toneel van de vijfde en zesde race van het seizoen. Na twee raceweekeinden - in Bachrein en Azerbeidzjan - staat De Vries vijfde in het klassement.