VIDEO: Lieuwe 'It Beest' Westra nieuwe filmster?

Het zou zomaar kunnen dat het boek 'Het Beest. Het wielerleven van Lieuwe Westra' over de oud-wielrenner uit Tijnje wordt verfilmd. Dat vertelde schrijver Thomas Sijtsma vrijdag in Fryslân Hjoed, met ook Lieuwe Westra en sportverslaggever Daan Rieken in de studio.

Met zijn drieën kijken ze terug op reacties vanuit de fietswereld op het boek. Het verhaal van Westra, die pas op latere leeftijd met professioneel fietsen begon, spreekt tot de verbeelding. Een jongeman die stratenmaker is, en in het weekeinde naar dansfeesten gaat met veel drank en drugs, het roer omgooit, en de top van het wielrennen bereikt.

''Er is interesse voor de filmrechten'', zegt Sijtsma met een glimlach. ''Ik ben ervoor benaderd, maar meer kan ik er niet over vertellen.''