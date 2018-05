Noodklok It Fryske Gea over massale sterfte onder insecten

Natuurorganisatie It Fryske Gea leidt de noodklok over massale sterfte onder insecten. In een artikel zegt It Fryske Gea-directeur Henk de Vries dat de kans groot is ''dat het volledige bouwwerk van het leven op aarde instort''.

Betere keuze maken

Een van de eerste zaken die anders moet, is het gebruiken van gif om plagen en planten te bestrijden. Gewone burgers kunnen bijvoorbeeld als consument op zijn tijd ook een betere keuze maken voor duurzame producten en uiteraard zorgen voor een insectvriendelijke tuin.

De situatie in het boerenland kan veel beter, vindt De Vries, maar dat is voor een individuele boer erg lastig om te veranderen.

''Het moet boeren niet de kop kosten''

Voorzitter Trienke Elshof van boerenorganisatie LTO regio Noord vindt het moeilijk om op basis van wat wij nu weten van de insecten in Nederland, snel grootschalige veranderingen in gang te zetten. De kwaliteit van de producten kan daardoor minder worden. Je hebt meer kans op slechte opbrengsten en de concurrentiepositie met het buitenland komt onder druk te staan.

''Het moet boeren niet de kop kosten'', zegt Elshof, die evenals De Vries ook zegt dat het breed opgepakt moet worden, want de boeren kunnen het zeker niet alleen.