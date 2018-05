De VVD in de gemeente Smallingerland schuift Eric ter Keurs naar voren als beoogde wethouder in het nieuwe college van B en W. Ter Keurs (53) is de oud-burgemeester van de gemeentes Leeuwarderadeel en Tytsjerksteradiel. Op dit moment is hij adviseur en extern voorzitter in de publieke sector.

Smallingerland krijgt de komende jaren een coalitie van ELP, VVD, PvdA en een combinatie GroenLinks/FNP. De ELP krijgt twee wethouders, VVD, PvdA, GroenLinks/FNP ieder een.