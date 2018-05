Sander Arends in dubbelfinale van challenger Braga

Tennisser Sander Arends uit Leeuwarden heeft met zijn dubbelpartner Adil Shamasdin de finale gehaald van het challengertoernooi in het Portugese Braga. In de halve finale waren Arends en de Canadees veel te sterk voor het Spaanse duo Pedro Martínez en David Vega Hernández.

De eerste set ging zelfs zonder gameverlies naar Arends en Shamasdin: 6-0. In de tweede set was één break genoeg. Die set ging met 6-3 naar het Fries/Canadese duo.

Wie de tegenstanders zijn in de finale, is nog niet bekend. Later vrijdag spelen Gastão Elias en Pedro Sousa nog tegen Ariel Behar en Miguel Ángel Reyes-Varela.