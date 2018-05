Repetities Finestra Aperta op het Gaastereiland begonnen

Op het Gaastereiland, een schiereiland onder de rook van Drachten, zijn de repetities voor Finestra Aperta begonnen. Dat staat voor 'Open Venster'.

Bamboekoepel

Finestra Aperta is een locatievoorstelling die speciaal is gemaakt voor Leeuwarden-Fryslân 2018. Het is een productie van Blau Hynder, Boost Producties en schouwburg De Lawei. Finestra Aperta wordt gespeeld in een koepel, gemaakt van bamboe. Het is de grootste bamboekoepel ooit die gemaakt is in Europa.

Zoektocht naar balans

De basis van het stuk ligt in het gedachtegoed van de Friese filosoof Gosse Postma. Het is een zoektocht naar balans. Letterlijk in de voorstelling, waarin wordt gespeeld op een hangende boom, maar ook figuurlijk: de balans in de samenleving.

Dat laatste wordt uitgebeeld door muzikanten en acrobaten. Die klimmen over balken en hangen in touwen. Ondertussen draait de boom, een mobile zoals ze het zelf noemen, hard rond, begeleid door muziek.

Een maand

De voorstelling gaat op 1 juni in première en speelt tot en met 1 juli.