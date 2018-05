Geen goed begin voor grasbaanracer Theo Pijper

Een moeizaam begin donderdag voor Theo Pijper bij de finales om de wereldtitel grasbaanracen. De coureur uit Rinsumageest eindigde in de eerste wedstrijd in het Duitse Herxheim als twaalfde. De winst ging naar Martin Smolinski uit Duitsland, voor Dimitri Bergé uit Frankrijk en Bernd Diener, ook uit Duitsland.

In totaal worden er vijf wedstrijden verreden om het wereldkampioenschap. De volgende is op 16 juni in het Franse La Réole. Daarna zijn er nog wedstrijden in Roden (15 juli), Eenrum (19 augustus) en Mühldorf (30 september).