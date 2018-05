Waadhoeke onderzoekt klachten over buitenlandse tuinbouwers

De gemeente Waadhoeke zal de klachten over de huisvesting van arbeidsmigranten in Berltsum serieus onderzoeken. De gemeente doet dat nadat er uit het dorp klachten kwamen over teveel buitenlandse tuinbouwmedewerkers per huis.

Waadhoeke heeft signalen gekregen dat deze overtreding er is. Dat neemt de gemeente erg serieus, zegt wethouder Nel Haarsma.

Overlast

Buurtbewoners constateerden dat er in de toegewezen huizen meer migranten wonen dan is toegestaan. Daar zijn de buurtbewoners boos over. Dit zorgt volgens hen voor overlast en de woonomstandigheden voor de migranten zijn daardoor ook ondermaats, zeggen ze.

De FNP heeft in de persoon van raadslid Sijbe Knol al aan de bel getrokken en wil dat de gemeente Waadhoeke het eerder gemaakte beleid handhaaft.

Eerdere afspraken

Uitzendbureau VZM uit Franeker regelt die huisvesting. Woordvoerder Ruud Kok geeft toe dat er maximaal zes mensen in één huis mogen wonen. Dat zijn afspraken die gemaakt zijn met de eerdere gemeente Menameradiel.

Kok is erg teleurgesteld dat Waadhoeke, waar Menameradiel in is opgegaan, deze afspraken eigenhandig heeft gewijzigd en sluit procedures niet uit.