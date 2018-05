Volgende week opnieuw stakingen in streekvervoer

Buschauffeurs in het streekvervoer leggen zaterdag 19 mei opnieuw het werk neer. Dat meldt vakbond FNV. Volgende week maken de bonden bekend in welke regio's de stakingen precies zijn.

Aanleiding van de stakingen is de hoge werkdruk in het streekvervoer. Door die hoge tijdsdruk is de dienstverlening verre van optimaal, zegt FNV-bestuurder Paula Verhoef. Zolang er geen concrete afspraken liggen over het terugbrengen van de werkdruk, blijven de chauffeurs actievoeren.

De chauffeurs staken nu in het weekend, omdat ze niet willen dat eindexamenkandidaten de komende weken last hebben van de acties.