Nu mogelijk ook rhinovirus in manege in Oldeholtpade

Een manege in Oldeholtpade is afgesloten omdat een van de paarden verschijnselen van het neurologische rhinovirus vertoont. Dat virus is besmettelijk. Bij paarden kan het verlammingen veroorzaken. Voor mensen is het virus niet schadelijk.

Eerder al in dierenkliniek

Het rhinovirus is vorige week uitgebroken bij de dierenkliniek van Oldeholtpade. Het manegepaard is in diezelfde kliniek geweest, maar het is nog niet officieel duidelijk of het echt besmet is met het virus. Dat wordt momenteel onderzocht in Deventer. Het paard is in quarantaine geplaatst.

45 paarden

Bij de manege, De Heidehoogte, staan in totaal 45 paarden. Het personeel houdt scherp in de gaten of die niet ook virusverschijnselen vertonen. Zo wordt van alle dieren twee keer per dag de temperatuur gemeten.

Van alle paarden een monster naar Deventer te sturen om uit te vinden of ze besmet zijn, zou direct duidelijkheid geven, maar dat is volgens de eigenaresse van de manege niet te betalen.