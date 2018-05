"Waylon heeft last van aanstelleritus..."

Waylon staat in de finale van het Eurovisie Songfestival. Zelf was hij door het dolle heen, maar op de Leeuwarder vrijdagsmarkt waren de reacties wisselend. "Hij deed het fantastisch! Al heeft hij zijn eigenaardigheden, hij zingt geweldig!" Anderen typeerden hem als een 'malloot' en iemand met 'aanstelleritus'.

Het festival zelf was volgens veel mensen ook niet meer wat het is geweest. Het is nu 'een circus', 'een corrupt zootje' en een festival waar Nederland geen enkele kans maakt, omdat: "Alle buitenlanders elkaar de punten toebedelen." Een echte Leeuwarder had zijn gedachten meer bij de finale die niet werd gehaald: "Man, hou op, ik heb er nog nachtmerries van dat Cambuur er uit ligt."