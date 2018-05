Voorlichtingscampagne om jonge zeehonden met rust te laten

Zeehondencentra starten een voorlichtingscampagne om mensen er op te wijzen, dat ze zeehonden en hun jongen met rust moeten laten. Soms lijkt het alsof een zeehondenjong in de steek is gelaten, maar de moeder is dan meestal wel in de buurt. Het huilen van een jong is de normale manier, om contact te zoeken met de moeder.

Uit onderzoek blijkt dat veel minder jongen dan gedacht behoefte hebben aan hulp. Door ze met rust te laten, kan onnodige opvang worden voorkomen, stellen de zeehondencentra. Bij twijfel kunnen mensen bellen met het meest nabijgelegen centrum.