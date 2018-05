It Grut Frysk Diktee gaat voor record: "Het plein moet vol"

Er hebben zich al meer dan 250 mensen aangemeld voor It Grut Frysk Diktee dat op 21 juni bij de Oldehove in Leeuwarden wordt gehouden. De organisatie is blij met dit aantal, maar laat weten dat er nog steeds meer bij kunnen.

"Wij zijn heel blij dat er nu al 250 inschrijvingen zijn", zegt juryvoorzitter Hindrik Sijens. "Dat is veel meer dan andere jaren, maar er kunnen natuurlijk nog veel meer meedoen. Het plein moet vol."

Recordaantal

It Grut Frysk Diktee kent dit jaar een andere opzet. De organisatie wil zo veel mogelijk mensen mee laten schrijven aan het dictee, in een ultiem streven om tot een record te komen. Het dictee zal plaatsvinden op 21 juni, om 19.00 uur, op het Oldehoofsterkerkhof.

Iedereen boven de twaalf jaar kan meedoen. Een kwalificatie is dit jaar dus ook niet nodig. Sijens: "Iedereen kan meedoen. Bedrijven, personeelsverenigingen, schoolklassen en andere verenigingen zijn van harte welkom."

Alle leeftijden

Er is tot nu toe een grote verscheidenheid aan leeftijden te zien bij de deelnemers, zo zegt Sijens. "Wij vinden het mooi dat het schrijven van het Fries een zaak is voor mensen van alle leeftijden. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 47 jaar. De jongste is 13 en de oudste 79."

Aanmelden voor It Grut Frysk Diktee kan nog tot 1 juni.