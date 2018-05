In Leeuwarden verkocht staatslot levert 100.000 euro op

Op een lot van de Staatsloterij XL dat verkocht is bij Tabakspeciaalzaak P. van der Kamp in Leeuwarden is een prijs gevallen van 100.000 euro. Het lot werd op 10 mei getrokken. De winnaar heeft zich vrijdag gemeld. Het gaat om een vaste klant. In verband met de privacy wil de zaak verder niets over de winnaar zeggen.

De hoofdprijs van één miljoen euro is uitgekeerd aan vijf winnaars in Amsterdam, Almere, Nieuwkoop, Bergen op Zoom en Malden. Zij hadden elk een vijfde deel van het lot gekocht en kregen ieder 200.000 euro. De Jackpot van de Staatsloterij viel niet en is daarom doorgeschoven naar de trekking op 10 juni. Dan kan er 17,5 miljoen euro worden gewonnen.

Het is niet voor het eerst dat de tabakszaak zulke grote prijzen mag uitdelen. Ongeveer 4 jaar geleden is er een prijs van een miljoen euro gevallen op een lot dat gekocht was in de zaak op de Schrans. Dat ging om een-vijfde lot. De winnaar kon toen met 200.000 euro naar huis.