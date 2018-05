Een fietsster is vrijdagmorgen gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de Geert Knolweg in Joure. De vrouw is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De toedracht van het ongeluk is niet bekend.

Naast de politie en de ambulance werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde verder niet in actie te komen.