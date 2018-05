Liander kan pieken aangeleverde stroom zonneparken niet aan

De aanleg van grote zonneparken in Fryslân gaat zo snel, dat netbeheerder Liander de pieken van de aangeleverde stroom niet aankan. Het bedrijf wil dan ook afspraken maken met initiatiefnemers van nieuwe parken over de levering van elektriciteit. Het is mogelijk dat Liander de eigenaren van de zonneparken vraagt om tijdelijk minder te leveren.

De netbeheerder werkt aan uitbreiding van het stroomnet, zodat ze de pieken voortaan wel aankunnen, maar dit kan al met al wel drie jaar duren voordat dat klaar is. Tot die tijd moeten met name nieuwe, grote parken, maar ook particulieren, het rustig aan doen met het leveren van stroom.

Betere spreiding

Dat de aanleg van parken in Fryslân zo populair is, heeft volgens Liander vooral te maken met de ruimte die hier beschikbaar is. Liander wil dat de overheid voor een betere spreiding van de zonneparken zorgt en roept iedereen met plannen op, om dat tijdig te melden.

Ameland

Bij de Amelander Energie Coöperatie, met name bekend van het grote zonnepark bij het vliegveld op het eiland, spreken ze van een kort oponthoud in hun plannen. De stop van Liander raakt het bestaande park niet, maar de coöperatie moet nog anderhalf jaar geduld hebben met de plannen voor de aanleg van zonnepanelen op bedrijfsloodsen.