Dames sloeproeivereniging Mata Hari winnen HT-race 2018

Onder prettige weersomstandigheden is vrijdagochtend de HT-race in de haven van Harlingen begonnen. Om 8.30 uur zijn de eerste tien sloepen aan de race begonnen. 136 sloepen legden de tocht van de havenstad naar Terschelling af en bereikten allemaal het eiland. De boten en de bemanningsleden komen vanuit het hele land.

Wildcard

De HT-race is gewonnen door sloeproeivereniging Mata Hari uit Leeuwarden. De acht dames legden de 32 kilometer in drie uren en 25 minuten af. Dat de dames wonnen, mag best bijzonder worden genoemd. Ze verschenen met een wildcard aan de start.

GPS-tracker

De race was voor het eerst live te volgen via YouTube. Als proef kregen tachtig sloepen een GPS-tracker.