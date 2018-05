Politie Leeuwarden heeft drukke nacht met stapperspubliek

De politie in Leeuwarden heeft het donderdagnacht druk gehad met stapperspubliek. Een 22-jarige Leeuwarder werd aangehouden, nadat hij op het Ruiterskwartier iemand in het gezicht had geslagen met zijn vuist. De politie kreeg ook een melding over een vechtpartij op het Hoeksterpad. Een man zou daar tegen het hoofd zijn geschopt en geslagen. Maar toen de politie arriveerde, was er niemand meer te bekennen. Er is ook nog geen aangifte gedaan.

Ook op de Eewal zou een grote vechtpartij zijn geweest, maar ook hier kwam de politie te laat om nog iets te kunnen doen en waren de betrokkenen al verdwenen. De politie vond ook twee meisjes die zo dronken waren, dat ze niet langer op hun benen konden staan en daardoor op straat lagen. Het gaat om een 14-jarig meisje uit de gemeente Súdwest-Fryslân en een 17-jarig meisje uit Leeuwarden.