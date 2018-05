Brandweerauto uit Kollum onderweg naar Roemenië

De brandweer van Kollum is weer onderweg naar Roemenië met een brandweerauto. Deze keer wordt er een auto naar een dorpje in de gemeente Voinesti gebracht. Stichting Hulpgoederen Roemenië Garyp Earnewâld had de brandweer gevraagd om dit dorpje, Schitu Stavnic, een auto te schenken, omdat ze er veel ervaring hebben met het helpen van brandweerkorpsen in Roemenië. Het dorp ligt dichtbij de grens met Moldavië en het is zo'n 2.500 kilometer rijden vanaf Kollum.

Kwetsbare huizen

Het is al de vijfde keer dat de Kollumer brandweer dit doet. Volgens Albert van Hoof van het brandweerkorps is dat echt nodig, omdat op het Roemeense platteland bijna geen brandweer is en dat kan voor de kleine dorpen met kwetsbare huizen voor grote rampen zorgen. Hij denkt dan ook dat de vijfde wagen niet de laatste is, die naar Roemenië zal worden gebracht.