17-jarige schreeuwer bekogelt mensen met eten in Leeuwarden

Een 17-jarige Sneker werd donderdag opgepakt nadat hij in Leeuwarden etenswaar naar mensen op straat gooide en tegen ze schreeuwde. De jongen werd donderdagmiddag geweigerd bij een festival op het Oldehoofsterkerkhof en viel daarna in het centrum mensen lastig. Toen de politie hem een proces verbaal gaf voor het verstoren van de openbare orde, beledigde hij een agent. De jongen is vervolgens aangehouden voor belediging en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.