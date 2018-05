De kaatsters Ilse Tuinenga, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma hebben op Hemelvaartsdag de hoofdklasse afdelingswedstrijd voor vrouwen in Dronryp gewonnen. Het partuur uit Berltsum was in de finale met 5-4 6-2 te sterk voor Anne Monfils en Hiske en Marrit Zeinstra, het partuur uit Groningen. De derde prijs was voor Anna Ennema, Fiera de Vries en Hendrieke van der Schoot uit Sexbierum/Pietersbierum.