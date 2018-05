Het Leeuwarder partuur met Feiko Broersma, Pieter Jan Plat en Hans Wassenaar is donderdag in Tzummarum winnaar geworden van de afdelingswedstrijd voor de heren hoofdklasse. Het won in de finale met 5-5 6-2 van het trio uit Minnertsga met Marten Bergsma, Klaas Anne Terpstra en Hendrik Kootstra. De kleine premie was voor Makkum, dat kaatste met Jelle Attema, Hyltje Bosma en Lennart Adema.