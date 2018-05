Marijke Groenewoud uit Hallum heeft donderdag op de eerste dag van het NK skeeleren in Heerde tweede Nederlandse titels veroverd. Ze was de beste op de 500 meter en op de afvalkoers. Op de 500 meter werd ze in eerste instantie tweede, maar na de diskwalificatie van Elisa Dul kreeg Groenewoud het goud omgehangen. Tweede werd Daniëlle Ootes en derde Tricia van der Weide.

Op de afvalkoers won Groenewoud in de finale van Elsemieke van Maaren en Bianca Roosenboom.