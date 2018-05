Sloepen HT-race in het water getakeld en gecontroleerd

Ruim honderd sloepen uit het hele land zijn donderdag in Harlingen te water gelaten. Roeiteams zullen vrijdag met hun sloep van Harlingen naar Terschelling roeien tijdens de HT-race.

Controle

In rijen achter elkaar worden de sloepen met een kraan in het water getakeld. Daarbij worden de maten en het gewicht van de sloepen gecontroleerd om te controleren of ze aan alle eisen voldoen. Het kan zijn dat boten zijn aangepast zodat er beter en sneller geroeid kan worden, maar dat mag niet.

"Mooiste race van het jaar"

Deelnemers kijken uit naar de race van vrijdag, al kan de roeitocht wel zwaar worden vanwege de verwachte wind. Maar volgens een roeier uit Zeeland kan dat de pret niet drukken: "De HT-race is de mooiste roeirace van het jaar!"

GPS-tracker

De race is voor het eerst live te volgen via Youtube. Als proef hebben tachtig sloepen een GPS-tracker gekregen en die zijn dus ook op de kaart te volgen.