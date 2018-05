Opnieuw ergernis in Berltsum over kasarbeiders

Opnieuw is er ergernis in Berltsum vanwege de kasarbeiders in het dorp. Buurtbewoners hebben geconstateerd dat er in de toegewezen huizen meer arbeidsmigranten wonen dan is toegestaan en zijn daar boos over. Dit geeft overlast en de woonomstandigheden voor de kasarbeiders zijn daardoor ook onder de maat, vinden ze.

Eerdere onrust

Eerder dit jaar was er ook al onrust over de migranten. Dorpsbewoners vonden toen dat er teveel migranten in één woonwijk bijelkaar zouden komen wonen, waardoor het evenwicht tussen migranten en niet-migranten uit balans zou raken. De migranten moeten volgens de dorpsbewoners meer worden verspreid over het dorp. Dan zouden ze beter worden opgenomen in de dorpsgemeenschap.

Beleid niet nageleefd

Naar aanleiding van die situatie heeft de gemeente beleid gemaakt, waarbij werd afgesproken dat er maximaal vier migranten in één huis mogen wonen in een straal van 25 meter afstand van elkaar. Uitzendbureau VZM houdt zich echter niet aan deze regels, door meer dan vier migranten in één huis te huisvesten én bovendien in vier huizen naast elkaar, zeggen de dorpsbewoners.

Onacceptabel

De FNP vindt de gang van zaken in Berltsum onacceptabel en wil, net als de dorpsbewoners, dat de gemeente Waadhoeke het eerder gemaakte beleid handhaaft en dus zo gauw mogelijk ingrijpt.