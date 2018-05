Festival Heechspanning trekt duizenden bezoekers

In Heeg wordt op Hemelvaartsdag voor de 26e keer het festival Heechspanning gehouden. In het watersportdorp zijn diverse muziek-, theater- en kinderactiviteiten te beleven. Het is in het dorp gezellig druk met bezoekers.

Bijzonder aan de editie van dit jaar is de samenwerking met het project At the Watergate. Daarvoor zijn ruim 6.000 jongeren uit twintig Europese landen te gast op een groot aantal plaatsen in Súdwest-Fryslân, met Sneek als epicentrum. Heeg heeft twee podia beschikbaar gesteld voor het straattheaterfestival. Heechspanning heeft zelfs een speciale busverbinding geregeld tussen Sneek-IJlst-Heeg. Bezoekers kunnen daarmee gratis naar de diverse podia.